جامعة القاهرة: تسليم الرضيع المختطف من مستشفى أبو الريش لوالديه

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة القاهرة نجاح جهود أجهزة الأمن فى ضبط السيدة المتهمة باختطاف طفل رضيع عمره شهرين ونصف، كان بصحبة والدته فى مستشفى أبو الريش بالمنيرة، التابعة لإدارة المستشفيات الجامعية بالجامعة.





وذكرت الجامعة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن فريق البحث الجنائى بقسم السيدة زينب استفاد من تسجيلات كاميرات مستشفى أبو الريش للواقعة، إلى جانب مصادر أخرى فى تتبع السيدة المختطفة فى تحركاتها وهى مسجلة خطر، حتى تم القبض عليها وزوجها المسجل خطر أيضًا خطف أطفال، وتم تسليم الطفل الرضيع إلى والديه.

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