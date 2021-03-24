حق الوطن.. كتاب جديد للأوقاف والهيئة المصرية للكتاب

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة الأوقاف والهيئة المصرية العامة للكتاب، فى إطار مشروعاتهما الثقافية ضمن سلسلة إصداراتهما "رؤية للفكر المستنير، الإصدار الثامن والعشرين"، كتاب "حق الوطن"، إشراف وتقديم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.





ويبين الكتاب أن مشروعية الدولة الوطنية أمر غير قابل للجدل أو التشكيك، بل هو أصل راسخ، وأن كل ما يدعم بناء الدولة وقوتها هو من صميم اعتقادنا الإيمانى، وكل ما يؤدى إلى الفساد أو الإفساد أو التخريب أو زعزعة الانتماء الوطنى يتعارض مع كل القيم الدينية والثوابت الوطنية.

ويؤكد أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، وأن قضية الوعى بالوطن، وبمشروعية الدولة الوطنية، وضرورة دعم صمودها، والعمل على رقيها وتقدمها، أحد أهم مرتكزات بناء الشخصية السوية، وإحدى أهم دعائم الولاء والانتماء للوطن والحفاظ على مكتسباته ومقدراته وكل ذرة من ثراه الندى.

ويتناول الكتاب عددًا من القضايا المتعلقة بتعزيز الانتماء الوطنى، من أهمها: فضل الشهادة فى سبيل الوطن، واحترام النظام العام، ودعم المنتج الوطنى، وحقوق المواطنة والتعايش السلمى، إضافة إلى مقتطفات شعرية مختارة بعناية لإبراز بعض حقوق الوطن على أبنائه.