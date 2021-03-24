تكليف الطيار عمرو أبوالعينين بتسيير أعمال مجلس إدارة مصر للطيران

جدة - نرمين السيد - أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، قرارا، بتكليف الطيار عمرو أبوالعينين بتسيير أعمال مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بجانب عمله رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، خلفا للطيار رشدى زكريا الذى تقدم بطلب إعفاءه من منصبه نظرا لظروف صحية.





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