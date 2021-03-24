في 30 مارس المقبل .. المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية يعقد مؤتمرا حول حقوق الانسان

يعقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مؤتمرا بعنوان " مؤتمر "حقوق الانسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة" يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 يعـد ذلـك المؤتمـر هـو الأول مـن نوعـه فـي مصـر حـول هـذه القضيـة، بهـدف مناقشـة قضيـة حقــوق الإنسان فــي ظــل عالم مــا بعد الجائحـة. وقــد اتخــذ المركـز المصري مــن الأجندة الدوليــة لحقــوق الانسان إطــارا بهـدف مناقشـتها خلال جلسـات المؤتمـر والوصـول لتوصيـات علـى المستويين الفكـري والعملـي. ولكـون قضيـة حقـوق الإنسان مسـألة تشـاركية، فقد حـرص المركـز علـى أن تحمـل المشـاركة بالمؤتمـر تمثيلا أكثـر تنوعـا يضـم أعضاء الحكومة المصرية والقطــاع الخــاص والمجتمــع الأهلي وفئــات المتطوعيــن والمجالــس القوميــة ومنظمــات حقــوق الإنسان، إلــى جانــب المنظمــات الدوليــة والجهــات الأخرى المعنيــة. ومن المقرر أن تكون الجلسة الأولي بعنوان "الهدف هو الإنسان...حقوق الإنسان في ظل الجائحة"، كما ستحمل الجلسة الثانية عنوان " إشكاليات المساواة وتحفيز جهود التنمية المستدامة، في حين ستدور الجلسة الثالثة حول " بناء عالم ما بعد الجائحة...التضامن حجر الأساس ".

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