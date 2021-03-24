الداخلية تناشد المواطنين بضرورة التوجه لوحدات المرور لتركيب الملصق الإليكتروني

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محمد سياف - ابو ظبي - تناشد وزارة الداخلية المصرية كافة المواطنين من أصحاب السيارات بمختلف أنواعها، بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة في كافة محافظات الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، تجنباً للمساءلة القانونية بعد مضي المهلة المقررة، والتي من المقرر لها أن تنتهي 30 مارس الجاري.

وتواصل مكاتب المرور على مستوى الجمهورية، إستقبال المواطنين لتركيب الملصق، والذى يعتبر خطوة هامة في تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة ومتطورة.

كما تواصل وزارة الداخلية تقديم الخدمات الإلكترونية التى تمكن أصحاب السيارات بأنواعها المختلفة ذات التراخيص السارية، من طلب تركيب الملصق الإليكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً والإستعلام عن مخالفات المرور من خلال موقع بوابة النيابة العامة المصرية.

وجدير بالذكر أنه يستمر العمل بمكاتب المرور حتى الساعة الثامنة مساءً، وذلك تيسيراً لإجراءات تركيب الملصق الإليكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وذلك حتى إنتهاء المدة المقررة.