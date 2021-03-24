انت الان تتابع تفاصيل خبر سفينة عملاقة تغلق مجرى قناة السويس.. ماذا يحدث بالمجرى الملاحي الأهم؟ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - واصلت وحدات الإنقاذ و 9 قاطرات من الهيئة صباح اليوم جهودها لتعويم سفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس، وحسب البيان الصادر من الهيئة أن الحادث وقع بسبب انعدام الرؤية وسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد، ووجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة بشأن حركة الملاحة بمجرى قناه السويس وأن الهيئة تبذل جهودها لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.

بيان الشركة المسئولة عن السفينة المتعثرة في قناة السويس

أصدرت الشركة المشغلة لسفينة الحاويات العملاقة والتي جنحت بقناه السويس، إنها تتعامل مع الجهات المصرية لإنجاح تعويم السفينة وأن طاقم السفينة بخير، وذكرت بأن سبب جنوح السفينة يرجع إلى هبوب رياح قوية مفاجئة، وأن أولوية الشركة الآن هي إعادة تعويم السفينة بنجاح واستئناف حركة الملاحة بقناة السويس.

ونتيجة لجنوح سفينة الحاويات العملاقة بقناة السويس أعلنت شركة فورتيسكا للتحليلات النفطية أنه قد يؤثر على عشر ناقلات تحمل اكثر من 13 مليون برميل نفط، مما يزيد من أيام الرحلة من الشرق الأوسط إلى أوربا، وقد ارتفعت أسعار النفط بنحو 3 % بعد جنوح السفينة بقناة السويس.

وأعلنت الهيئة أن 15 سفينة آخري كانت في اتجاهها للشمال ولكنت اضطرت للرسو لحين إعادة فتح المجرى الملاحي، ووفقا لوكالة رويترز أن هناك تعديل في نظام عبور السفن ليصبح في الاتجاهين بالقناة القديمة، اليوم الأربعاء .

والسفينة الجانحة هي سفينة الحاويات البنمية ايفر جرين، ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 متر، وأنها كانت في رحلتها من الصين إلى ميناء روتردام في هولندا وكانت تمر باتجاه الشمال إلى البحر المتوسط، وأدي جنوحها إلى توقف الملاحة بشكل مؤقت عبر قناه السويس والتي تعتبر شريان دولي للتدفق التجارة العالمية وحاملات النفط.