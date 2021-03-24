فيديو.. أحمد موسى يكشف التفاصيل الكاملة لحادثة جنوح سفينة بقناة السويس

جدة - نرمين السيد - وأضاف موسى خلال حلقة له من برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التصوير الجوى أظهر المركب وهى تغلق المدخل الجنوبى لقناة السويس، وهو ما أدى إلى تأثر حركة الملاحة وعبور السفن، مشيرا إلى أن ما حدث تسبب فى ارتباك شديد.
وأشار موسى، إلى أن كراكات قناة السويس عملت جاهدة لاحتواء الأزمة، وأن تلك الحادثة وقعت كثيرا فى عدد من الدول، لافتا إلى أن وسائل الإعلام الدولية تناولت الحادث بشكل رئيسى، وكان من أهم الأخبار فى وكالات الأنباء بسبب ارتفاع أسعار البترول بنسبة 3%.
وأوضح موسى، أن أحد الخبراء أشار إلى أنهم كانوا فى انتظار المد العالى الذى يحدث مرتين فى اليوم، بنسبة 2 متر، وهو ما سينتج عنه تعويم السفينة بالتزامن مع إجراءات الهيئة لسحب السفينة.
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