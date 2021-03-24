وزيرة الهجرة: مصر تواجه عددا من التحديات وتخوض حربا شرسة

جدة - نرمين السيد - عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع عدد من صناع المحتوى الرقمى المصريين داخل وخارج مصر، على وسائل التواصل الاجتماعى، لبحث التعاون المشترك وتضافر الجهود لإبراز الثقافة المصرية والترويج لصورة مصر الصحيحة خارجيا، من خلال ما يقدموه من محتوى هام على وسائل التواصل الاجتماعى.





وأعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وفقا لبيان صحفى، عن إعجابها بما لدى هؤلاء الشباب من قدرة على التأثير فى شريحة كبيرة من الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعى والمنصات الرقمية، مشيدة بالمحتوى المتنوع الذى يقدموه، حيث يتسم بما يتركه من أثر مجتمعى ونفسى جيد، مشيرة إلى أن الجيل الجديد أصبح أكثر وعياً بصناعة المحتوى، وعلينا أن نولى اهتماماً أكبر بهذه الفئة، لما استطلعوا تحقيقه من تأثير فى الجمهور.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن مصر فى هذه الفترة تواجه عددا من التحديات وتخوض حربا إعلامية ومعلوماتية شرسة، يريد البعض فيها بث وترويج صورة مغلوطة عن مصر بالخارج، مما يستدعى تضافر الجهود للرد على ما يثار من شائعات عن مصر بالخارج، وتصحيح تلك الصورة المغلوطة التى يروج لها البعض، من خلال وضع سياقات إعلامية متنوعة تضمن تسليط الضوء على ما يميز وطننا مصر، وإبراز الثقافة والعادات المصرية الطيبة والمتمثلة فى عدد كبير من الجوانب الحياتية للمصريين، والتى قد لا يعرف العالم الكثير عنها.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، لعدد من المبادرات التى أطلقتها الوزارة والتى تهدف بها مواجهة حرب طمس الهوية المصرية، كالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" التى تسعى للحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء فى نفوس الأجيال الجديدة من المصريين بالخارج، ويحدث ذلك من خلال ما يقدم من مادة تعليمية مبسطة وإنتاج مواد فيلمية مصورة تستهدف التعريف بالحضارة والثقافة المصرية كذلك المشروعات القومية والمناطق الأثرية، فضلا عن مبادرة "مصرية بـ 100 راجل " التى تستفيد من نجاحات المرأة المصرية بالخارج ومساهمتهم فى الترويج للصوة الصحيحة عن مصر فى مجتمعاتهم.

وأكدت وزيرة الهجرة على أهمية الدور الذى من الممكن أن يلعبه صناع المحتوى المصريين داخل مصر وخارجها، فى الترويج لمصر والتركيز على إبراز الروح والثقافة المصرية المتأصلة والتاريخ المصرى الحافل، وقد يشكل ذلك تأثيرا كبيرا فى أوساط مواقع التواصل الاجتماعى.

من جانبهم، أعرب صناع المحتوى الرقمى على مواقع التواصل الاجتماعى المشاركين باللقاء، عن سعادتهم بلقاء السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لما يعكسه هذا اللقاء من اهتمام الدولة المصرية بصناع المحتوى الرقمى، ولمس أهمية ما يلعبوه من دور فى التأثير على الجمهور من خلال ما يقدموه من محتوى متنوع على وسائل التواصل الاجتماعى المتعددة.

وأكد صناع المحتوى على حبهم الكبير لمصر، ورغبتهم الحقيقية فى إبراز الوجه الحقيقى عن مصرنا الجميلة، والمساهمة فى الجهود المبذولة للرد على ما يتم ترويجه من شائعات حول مصر، حيث لدينا من الثقافة والحضارة ما نتباهى به أمام العالم، وحاء الوقت لأن تجوب هذه الصورة مختلف دول العالم.