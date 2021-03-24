فيديو- عم الطفل المختطف من أبو الريش يوضح تفاصيل جديدة للواقعة

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير، مع الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية صدى البلد، أوضح رجب إن رجال الشرطة، أكدوا لهم أنهم لن يذهبوا إلى منازلهم حتى يتوصلوا إلى الرضيع والمختطفة.

وأشار إلى أن المستشفى لا يسمح إلا بدخول المريض فقط، ولو كان صغيرا فى السن "طفل" يسمح للأم فقط بالدخول، مبينا أن المتهمة بالخطف كانت ترتدى ملابس طبيبة أخذت الطفل من والدته، وطلبت منها الذهاب لتصوير البطاقة الشخصية، ما سهل هروبها بالرضيع خارج المستشفى.

وأشار إلى أنهم ظلوا على رصيف المستشفى 3 أيام، حتى تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المميزة من القبض على المتهمة، موجها الشكر لوزارة الداخلية وقسم السيدة زينب على نشاطهم.

وتابع أن والدة الطفل فى النيابة حاليًا للانتهاء من بعض الإجراءات.