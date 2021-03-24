السيسي يعرب عن بالغ الحزن والأسى لوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل...

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص العزاء إلى سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في وفاة أخيه.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن بالغ الحزن والأسى لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية، موجهًا أصدق عبارات التعازي إلى أسرة آل مكتوم الكريمة، وإلى شعب دولة الإمارات الشقيقة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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