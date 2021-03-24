صور.. قناة السويس تشهد عبور قافلة الشمال القادمة من بورسعيد

جدة - نرمين السيد - شهد المجرى الملاحى لقناة السويس، عبور قافلة سفن الشمال القادمة من بورسعيد، بالتوازى مع الجهود المكثفة التى تبذلها وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة، لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN ، والتى جنحت بالكيلومتر 151 ترقيم القناة.





وتتولى لجنة إدارة الأزمات بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الإشراف على أعمال تعويم السفينة، لضمان انتظام حركة الملاحة وفقًا لأعلى معايير الأمان والسلامة، وخدمة حركة التجارة العالمية.

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