السبت.. مسرح الأنبا رويس يستقبل المهرجان الأول للمونودراما

جدة - نرمين السيد - ينظم مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدورة الأولى للمهرجان المسرحى الأول فى تاريخ الكاتدرائية للمونودراما، وذلك الساعة السادسة من مساء السبت 27 وحتى 31 مارس، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى، وبحضور عدد من السفراء وأعضاء مجلس النواب والفنانين والشخصيات العامة.





تأتى الدورة الأولى للمهرجان باسم دورة الفنان القدير الراحل جورج سيدهم، بحضور كل من المخرجة ميرفت صليب مديرة مسرح الأنبا رويس ومؤسسة المهرجان، المخرج رومانى خيرى رئيس المهرجان، وميشيل جرجس مدير المهرجان. كما تشمل لجنة التحكيم كل من الفنان أحمد فؤاد سليم والفنان نضال الشافعى والمخرج السينمائى محمد حمدى والمخرجة المسرحية الدكتورة منار زين ومهندس الديكور الدكتور إيفان أديب والموسيقار جورج قلته. وأكدت اللجنة المنظمة للمهرجان على حضور حفل الافتتاح والختام بالملابس الرسمية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

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