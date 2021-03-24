السبت.. قطع المياه عن 6 مناطق بالجيزة لمدة 3 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتنفيذ أعمال صيانة بمحطة مياه الجيزة مما يضطرها إلى قطع المياه لمدة 3 ساعات اعتبارا من الساعة الـ 1 وحتى الساعة الـ4 فجر يوم السبت المقبل.





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