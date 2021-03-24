الرئيس السيسى يعزى الشيخ محمد بن راشد فى وفاة أخيه

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص العزاء إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي فى وفاة أخيه". وأعرب الرئيس السيسى، عن بالغ الحزن والأسى لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبى، ووزير المالية، موجها أصدق عبارات التعازى إلى أسرة آل مكتوم الكريمة وإلى شعب دولة الإمارات الشقيقة، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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