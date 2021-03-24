أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بتنفيذ أعمال صيانة بمحطة مياه الجيزة مما يضطرها إلى قطع المياه لمدة 3 ساعات اعتبارا من الساعة 1 وحتى الساعة الـ4 فجر يوم السبت المقبل. وأوضحت الشركة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى "حى العجوزة - حى الدقى - بين السرايات - شارع الجامعة - شارع مراد - شارع النيل السياحى". وأكدت المحافظة، أن شركة مياه الشرب ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية للشرب للمناطق المتأثرة بالانقطاع وللطوارئ يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطع المياه عن الدقى والعجوزة و4 مناطق أخرى بالجيزة السبت المقبل لمدة 3 ساعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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