رسامة 3 رهبان كهنة فى دير مار جرجس الخطاطبة

جدة - نرمين السيد - والقسوس الجدد هم: الراهب القس أنجيلوس الجورجى، والراهب القس تيموثاؤس الجورجى، والراهب القس توماس الجورجى. أما القمامصة فهم: الراهب القمص أبرآم الجورجى، والراهب القمص إيسيذورس الجورجى، والراهب القمص سلوانس الجورجى، والراهب القمص أثناسيوس الجورجى، والراهب القمص بولس الجورجى، والراهب القمص أولوجيوس الجورجى.

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