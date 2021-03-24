15 جامعة تتعاون مع الأوقاف فى المنح المجانية للأئمة والواعظات

جدة - نرمين السيد - وقعت وزارة الأوقاف 15 بروتوكولا مع خمس عشرة جامعة هى: "جامعة عين شمس – أسوان – جنوب الوادى قنا – العريش – مطروح – سوهاج – المنوفية – بنى سويف – جنوب الوادى فرع البحر الأحمر – الأقصر – بورسعيد – المنصورة – الإسكندرية – القاهرة – الفيوم" لفتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بها.





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