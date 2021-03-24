جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها فى جميع المجالات، وفى إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة القاهرة من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب فى الارتقاء بمستوى الأئمة وجاءت أسماء الأئمة كالتالى: 1 أحمد سعيد عبد العليم الخولى 2 أحمد صالح أحمد على 3 أحمد محمود توفيق قنديل 4 حسين رمضان متولى عيسوى 5 سعيد محمد محمد حسين 6 مأمون عبد العظيم عبد الرازق 7 محمد عاشور إبراهيم عبد الوهاب 8 محمد عبد الجليل ذكى عبد الجليل 9 محمد محمود محمد أحمد 10 محمود محمد على أحمد 11 شريف عامر عبد الفتاح أحمد 12 طاهر عبد الرؤوف عبد العال محمد 13 محمد مصطفى محمد مرسى 14 محمود أحمد محمد إبراهيم 15 محمود محمد محمد مبروك 16 مصطفى محمود أحمد إسماعيل 17 ناجح محمد السيد إسماعيل 18 هشام عثمان عبد الرحيم حسن 19 يحيى الدسوقى السباعى الدسوقى 20 يوسف محمد محمد على 21 سعيد صالح على محمد 22 سيد أحمد بسيونى سيد أحمد عزب 23 محمد رضا على الصاوى شعلان 24 زكريا حسونة عبد الفتاح حسونة 25 أحمد عاشور إبراهيم عبد الحليم 26 ممدوح أحمد أيوب على 27 حسام محمد على العطار 28 عبد المنعم أحمد سيد أحمد 29 مصطفى عثمان أحمد عثمان 30 علاء محمد أحمد محمد نجم 31 أحمد عبد الرسول محمد على 32 إبراهيم عبدالستار عبدالمنعم صابر 33 أحمد عبدالحليم أحمد عبدالفتاح 34 أسامة على السيد على 35 أسامة كاسب على عبدالمقصود 36 الشاذلى عبدالراضى أبو دوح محمد 37 عبدالسميع محمد أمين أحمد 38 محمد أبو النجا محمد غلاب 39 محمد عيسى عبد الحكيم عيسى 40 منظور ساعى منظور أحمد 41 وجيه طلع على أحمد 42 محمود عابدين أحمد أبوالحسن 43 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز فودة 44 محمود جمال محمود عبدالمقصود 45 أحمد زارع رمضان سيد 46 حسين إبراهيم إمام محمد 47 طارق شعبان محمد صاوى 48 عبدالنبى على مرسى عبود 49 على السيد كامل عبدالعال 50 عمر كمال جمعة شيمى

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق الدورة التدريبية الأولى لأئمة الجيزة بجامعة القاهرة 4 أبريل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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