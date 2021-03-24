الارصاد: طقس غد أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية وطقس بارد ليلا بأغلب الأنحاء.....

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الخميس، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، ومائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية، ومعتدل على جنوب سيناء، ولطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد و جنوب سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.