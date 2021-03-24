إصابة رئيس البرلمان العربي بفيروس كورونا

أعلن البرلمان العربي عن إصابة صاحب المعالي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بفيروس كورونا، متمنياً لمعاليه الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية ويؤكد البرلمان العربي أن " العسومي " يتمتع بصحة جيدة وسيخضع للحجر الصحي ويمارس مهام عمله عن بعد.

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