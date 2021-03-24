جدة - نرمين السيد - وكان قد تقرر تعطيل العمل بالميناء أمس الثلاثاء نظراً لسوء الأحوال الجوية، حيث بلغت سرعة الرياح 18 عقدة. وأعلنت المنطقة الاقتصادية، بأن موانئ الأدبية وشرق وغرب بورسعيد التابعة لها تسير الأمور فيهم بشكل طبيعى ومنتظم فى عمليات التداول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعادة فتح ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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