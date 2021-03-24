سفر زكريا والابن الضال فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى للبابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثانى اجتماع الأربعاء الأسبوعى، مساء اليوم، من المقر البابوى بالقاهرة، بدون حضور شعبى وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت.





وربط قداسته فى العظة بين محتوى سفر زكريا النبى وأحداث "مثل الابن الضال" الذى يعد موضوع الأسبوع الثالث من الصوم الأربعينى المقدس. وأشار قداسته فى اجتماع الأسبوع الماضى، إلى أنه سيتناول فى عظة الأربعاء، خلال فترة الصوم الحالى الربط بين أحد أسفار العهد القديم والأسبوع الجارى من الصوم وقت إلقاء العظة.

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