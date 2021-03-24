الرى تنفى التصريح المنسوب للوزير «أنا متشائم»: كاذب ويهدف لإحداث البلبلة

جدة - نرمين السيد - نفت وزارة الموارد المائية والرى، ما نشر بأحد المواقع تحت عنوان "وزير الرى المصرى.. أنا متشائم"، مؤكدة أن هذا التصريح كاذب ولم يصدر عن الدكتور محمد عبد العاطى، وأن الهدف من نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة هو إحداث البلبلة فى الرأى العام.





وأوضح المتحدث الرسمى فى بيان نشر على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، أن الدكتور عبد العاطى، صرح بأن مصر تتعامل مع التحديات التى تواجهها فى مجال المياه من خلال العديد من الإجراءات والمشروعات الكبرى التى تستهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، مؤكداً أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة فى مجال الموارد المائية والرى، يمكنها التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريين. وتابع: الدكتور عبد العاطى أكد أن القلق الصحى وليس المرضى هو الذى يدفع وزارة الموارد المائية والرى لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أى طارئ تتعرض له المنظومة المائية. وصرح عبد العاطى بأن مصر لديها رغبة واضحة فى استكمال المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع فى أى اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم للجميع يلبى طموحات جميع الدول فى التنمية.

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