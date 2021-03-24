7 منتخبات تتأهل رسميا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.. تعرف عليهم

7 منتخبات جديدة انضمت لقائمة الفرق المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة التي ستقام في الكاميرون يناير 2022 بعد تأجيلها بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد بينها منتخبان عربيان ضمنا المشاركة في النسخة القادمة هما الجزائر وتونس، وكان أخرهما بوركينا فاسو وغينيا وذلك عقب انتهاء مباريات اليوم الخميس التي أقيمت في التصفيات المؤهلة للكان.

بوركينا فاسو

المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية هى: "، غينيا، بوركينا فاسو، مالى، الجزائر، تونس، الكاميرون، السنغال"، حيث كان 5 منتخبات حسموا تأهلهم للمشاركة في البطولة القارية المقبلة فيما حسمت بوركينا فاسو وغينيا اليوم بعد انتهاء مباريات الخميس.

منتخب غينيا منتخب غينيا

وتأهل منتخبا مالي وغينيا عن المجموعة الأولى حيث حصل الأول على الصدارة حتى الآن برصيد 13 نقطة، والثاني حصد 11، وتعتبر المجموعة الأولى هي الوحيدة التي حسمت المنتخبات المتأهلة عنها بينما لم يتم حسم باقي المجموعات بشكل كامل.

وفي المجموعة الثانية لم يتم الحسم وهناك صراع بين فريقين هما أوغندا ومالي بعدما حسمت بوركينا فاسو التأهل برصيد 9 نقاط، وجاءت المجموعة الثالثة مشتعلة ولم يحسم أي من المنتخبات التأهل وهي غانا وجنوب أفريقيا والسودان وكل منهم لديه 9 نقاط.

ونفس الأمر في المجموعة الرابعة التي يتصارع فيها منتخبات جامبيا والجابون وكليهما 7 نقاط، وجمهورية الكونغو 6 نقاط، واقتربت المغرب من بلوغ أمم أفريقيا برصيد 10 نقاط في المجموعة الخامسة يليه منتخبي موريتانيا 5 نقاط، وبوروندي 4 فقط.

وفي المجموعة السادسة حسم الكاميرون البلد المضيف تأهله برصيد 10 نقاط ويتصارع منتخبي رواندا وموزمبيق على المقعد الثاني.

ويحتاج منتخب مصر للتعادل أو الفوز على كينيا لحسم التأهل حيث يمتلك 8 نقاط بالتساوي مع جزر القمر وكليهما الأقرب للتأهل عن المجموعة السابعة.

وضمنت الجزائر التأهل للبطولة عن المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط بينما يسعى منتخبات زيمبابوي وبوتسوانا وزامبيا البحث عن بطاقة التأهل الثانية.

كما حسمت السنغال التأهل برصيد 12 نقطة يليها الكونغو الأقرب بمجموع 4 نقاط، بالإضافة الى 3 نقاط، بخلاف إي سواتيني بنقطة واحدة وغاب عنها التوفيق في التأهل عن المجموعة التاسعة.

وضمنت تونس التأهل عن المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط، بينما تصارع غينيا الاستوائية وتنزانيا على بطاقة التأهل الثانية.

والمجموعة الحادية عشر لم يحسم مقعد فيها حيث تتصارع أثيوبيا 9 نقاط، وكوت ديفوار ومدغشقر 7 نقاط.

كما تبحث نيجيريا عن التأهل برصيد 8 نقاط ولديها مباراتين وخلفها بنين 7 نقاط، وسيراليون 3 فقط، وذلك عن المجموعة الأولى.