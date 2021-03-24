في موسم انتقالات الصيف .. 5 لاعبين كبار على قائمة الراحلين عن الأهلي

بدأت التكهنات برحيل عدد من اللاعبين عن الأهلي الصيف المقبل ، مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، خاصة في ظل وجود صفقات على رادار موسيماني لتدعيم صفوف الفريق.

وبات خمسة لاعبين كبار على قائمة الراحلين عن الأهلى في الصيف، يتصدرهم سعد سمير ورامي ربيعة مدافعا الفريق الأحمر الغائبان في فترات كبيرة من الموسم بداعي الإصابة.

وتشمل قائمة الراحلين أيضا الثنائي محمود عبدالمنعم كهربا بسبب أزماته المتعددة مع الفريق منذ قدومه، وكذلك حسين الشحات الذي تراجع مستواه بشكل لافت للنظر هذا الموسم.

كما تشمل القائمة أحد اللاعبين الأجانب أحدهما والتر بواليا أو جونيور اجاى، وربما كليهما، خاصة في ظل اقتراب الأهلى من انهاء صفقة الأورجواياني سيرينو لاعب صن داونز الذي يعد مطلبا ملحا للجنوب إفريقي موسيماني لتدعيم هجوم الأهلى في الفترة المقبل.

وعلى الرغم من أن نادي الزمالك يتربع على قمة جدول مسابقة الدوري العام في الموسم الجاري برصيد 33 نقطة، إلا أن القمة مازالت حائرة بين القطبين، خاصة وأن الفريق الأبيض خاض مباريات أكثر من الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

وخاض الأهلي 11 مباراة من أصل 17 لقاء في الدور الأول، فاز في 8 مباريات وتعادل في 3 أخرى ولم يتذوق طعم الهزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 5 أهداف فقط، ويتبقى للأهلي 6 مباريات وهي، أسوان والزمالك و سموحة وإنبي والمصري والجونة.