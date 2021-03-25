مطران المارونية يزور العاصمة الإدارية ويشيد بإنجازات السيسى

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جدة - نرمين السيد - تفقد المطران بعض المنشآت والأبنية الجديدة، ومنها مسجد "الفتاح العليم"، والذى وصفه: "تحفة معمارية.. وفخر لكل المصريين، حيث الأيدى العاملة التى أبدعت".
وأضاف فى بيان عن "المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة": "إننا نشهد كل يوم إنجازًا حقيقيًا من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى بدأت بالأمن والاستقرار، تبعهما نهضة شاملة فى البنية التحتية والطرق والكبارى وإنشاء مدن جديدة، أما العاصمة الإدارية بكل منشآتها ومؤسساتها، بدءاً من التخطيط والتنفيذ، فهى مصر الجديدة، مصر 30 يونيو".
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