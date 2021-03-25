مطران المارونية يزور العاصمة الإدارية ويشيد بإنجازات السيسى

جدة - نرمين السيد - تفقد المطران بعض المنشآت والأبنية الجديدة، ومنها مسجد "الفتاح العليم"، والذى وصفه: "تحفة معمارية.. وفخر لكل المصريين، حيث الأيدى العاملة التى أبدعت".

وأضاف فى بيان عن "المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة": "إننا نشهد كل يوم إنجازًا حقيقيًا من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى بدأت بالأمن والاستقرار، تبعهما نهضة شاملة فى البنية التحتية والطرق والكبارى وإنشاء مدن جديدة، أما العاصمة الإدارية بكل منشآتها ومؤسساتها، بدءاً من التخطيط والتنفيذ، فهى مصر الجديدة، مصر 30 يونيو".