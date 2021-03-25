رئيس القابضة للمطارات يكرم 3 من العاملين لبلوغهم سن المعاش 

جدة - نرمين السيد - كرم المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، كل من الملاح سمير حلمى رئيس قطاع التخطيط والأمانة العامة، وحسين شاذلى مدير إدارة الصادر والوارد، وصبحية أحمد خلف مدير إدارة شؤون المطارات، وجميعهم من العاملين بقطاع التخطيط والأمانة العامة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، لبلوغهم سن المعاش.





جاء ذلك وسط أجواء إنسانية حملت مشاعر التقدير والامتنان، نظير عطائهم وتفانيهم فى خدمة شركتهم وقطاع الطيران المدنى، والتى امتدت لسنوات طويلة. وتوجه المهندس محمد سعيد محروس للمكرمين بأسمى آيات الشكر والتقدير، لما قدموه لشركتهم وقطاع الطيران المدنى فى مسيرة خدمتهم، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح والصحة والعافية فى حياتهم المقبلة. حضر حفل التكريم عدد من القيادات والعاملين بالشركة القابضة، والذى قامت بتنظيمه الإدارة العامة للعلاقات العامة بالتنسيق مع كل من لجنة النشاط الرياضى والاجتماعى واللجنة النقابية للعاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

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