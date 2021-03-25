اجتماع بالخارجية لمناقشة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال النقل

جدة - نرمين السيد - عقد السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطنى لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، اليوم، بمقر وزارة الخارجية، اجتماعاً لمناقشة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال المشروعات الكبرى.





وأوضح بيان صحفى، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ الاتفاق بين الجانبين بأن تتقدم مصر بعدد من المشروعات الكبرى للتعاون مع الاتحاد خلال الفترة من 2021/2027 فى إطار اتفاقية المشاركة، والخطة الاقتصادية والاستثمارية الأوروبية الجديدة لدول الجوار الجنوبى.

وخُصص الاجتماع لمناقشة المشروعات الكبرى لوزارة النقل، والتى تتضمن 4 مشروعات للنقل الحضرى، حيث استعرض ممثل وزارة النقل التفاصيل الأساسية للمشروعات، موضحاً ما تمثله من إضافة هامة لجهود الحكومة المصرية لتحديث وتطوير قطاع النقل، ومبرزاً المعدلات السريعة لتنفيذ المشروعات، والتى تنتقل بقطاع النقل إلى مستوى تكنولوجى غير مسبوق.

من جانبه، أعرب ممثل بعثة الاتحاد الأوروبى عن الترحيب والاهتمام بالتعاون مع مصر فى مشروعات النقل المقترحة، خاصةً وأن النقل الحضرى يمثل أحد مجالات أولويات تعاون الاتحاد الأوروبى مع دول الجوار الجنوبى.

هذا، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على التفاصيل الخاصة بالمشروعات، لا سيما الآليات التمويلية والإطار الزمنى للتنفيذ، كما أكد الجانبان على مواصلة تبادل المعلومات بشأن ما يُستجد من تطورات بشأن هذه المشروعات.