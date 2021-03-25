شكرى : المجتمع الدولى على اقتناع كامل بـ موقف مصر تجاه سد النهضة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "يحدث فى مصر"، والذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، على قناةmbc مصر الفضائية، مساء أمس الأربعاء.

أزمة سد النهضة

وقال سامح شكرى، إن مواقف مصر أثبتت دائما أنها إيجابية، وتسعى إلى التوافق فى الخير، مؤكدًا أن مصر ستستمر فى مواقفها الإيجابية تجاه سد النهضة، لافتا إلى أن هناك اهتمامًا دوليًا بملف سد النهضة، تمثل مؤخرًا فى لقائه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبى، وممثل الأمم المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقى ورئاسته للمفاوضات من أجل إيجاد الحلول والصيغ لهذه القضية.