وزير الخارجية الغينى يشيد بالإمكانيات المصرية الكبيرة فى شتى المجالات

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور إبراهيم خليل كابا، وزير خارجية جمهورية غينيا، السفير تامر كمال المليجى سفير جمهورية مصر العربية فى كوناكرى، وذلك بعد عودته من زيارة إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى.





وصرح السفير المليجى بأن وزير الخارجية الغينى عبر خلال اللقاء عن الشكر والتقدير لحسن تنظيم الزيارة وحفاوة الاستقبال، وأنه أعرب عن أمله فى أن تساهم مخرجات تلك الزيارة فى تعزيز العلاقات الثنائية فى شتى المجالات وفى مقدمتها التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، خاصةً فى ظل ما شهده من إمكانات وقدرات مصرية كبيرة فى مختلف القطاعات والتى تطمح غينيا فى الاستفادة منها لتحقيق أهداف التنمية فى الدولة، فضلاً عن استمرار تعزيز التعاون والتنسيق السياسى المُتميز القائم بين مصر وغينيا فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأوضح السفير المليجى، وفقا لبيان صحفى، أن الوزير "كابا" عقد خلال الزيارة مقابلات مع عدد من الوزراء، بالإضافة إلى لقاءات مع الاتحاد العام للغرف التجارية وبعض رجال الأعمال.

وأكد السفير المصرى للوزير الغينى اهتمام مصر بالعمل على تعزيز العلاقات مع غينيا فى شتى المجالات، وعزمها على مواصلة تقديم الدعم للدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمجتمعية للدول والشعوب الإفريقية وتعزيز العمل الإفريقى المشترك.