فيديو .. شكرى : لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر لم تسع إلى تحقيق مصلحتها فقط فى ملف سد النهضة الإثيوبى، بل سعت لتحقيق مصالح باقى الدول الشركاء، كما سعت لعقد اتفاق يضمن الحفاظ على المصالح المشتركة.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "يحدث فى مصر"، والذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، على قناة mbc مصر الفضائية، مساء أمس الأربعاء. أضاف: "نرغب فى النظر للمستقبل ولا زالت هناك فرصة للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة لمنع حودث توتر وتعقيد فى العلاقة الثلاثية إذا ما كانت هناك نوايا خالصة للوصول لاتفاق". وتابع وزير الخارجية: "لدينا المسار الإفريقى ونثق فى حكمة رئيس الكونغو وقدرته على رعاية المفاوضات خلال المرحلة المقبلة، وستتعامل مصر بدرجة من المرونة فى حدود ما تستطيع أن توفره للجانب الإثيوبى"، مستطردا: "حق إثيوبيا أن تنظر لمستقبلها وتحقق التنمية ولكن ليس على حساب باقى الدول الشركاء، بعيدا عن أحاديث مرسلة كثيرة استمعنا لها خلال الفترة الماضية من الجانب الإثيوبى".

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