فيديو .. كيف سيكون مسار موكب المومياوات الملكية من التحرير لـ الفسطاط؟

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور محمد رؤوف، عضو المكتب العلمى لـ الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، آخر المستجدات المتعلقة بنقل موكب المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بالفسطاط، والمقرر له يوم 3 إبريل المقبل.





وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إنه تم إجراء عدة تغييرات فى طريق الموكب، منها تطوير ميدان التحرير ليصبح ميدانًا أوروبيا، كما تم وضع مسلة به لـ الملك رمسيس الثانى، كما تم إضافة 4 كباش على الجانبين، إلى جانب المجهود الكبير الذى بُذِلَ لإنارة المبانى التاريخية الموجودة بالميدان. وأضاف رؤوف، أن الموكب سيكون مهيبا، وغير عادى لـ ملوك مصر القديمة، مشيرا إلى أنه سيخرج من المتحف المصرى بالتحرير فى ممر يسمى بـ"ممر الملوك"، ليسير بـ كورنيش النيل ومطنقة سور مجرى العيون الأثرية، ثم يستكمل طريقه وصولا إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط.

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