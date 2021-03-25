جدة - نرمين السيد - وقال، خلال حواره فى برنامج "مساء دى إم سى"، المذاع على قناة "دى إم سى" الفضائية، إن الشرع قام على اليسر واللين والسماحة، لافتا إلى أن أفضل صور الزواج هو الزواج المبنى على اليسر واللين والسهولة فى التكاليف.
وأضاف الأزهرى أن سبب رفع تكاليف الزواج هو ابتعاد الناس عن سنة النبى الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، وأمره بالتيسير فيها، حيث قال: "إن أقلهن مهرا أعظمهن بركة".
وتابع: "يجب علينا أن نستشهد بالشريعة والأحاديث فى تحديد تكاليف الزواج، حيث ابتعدنا عن تلك الأحاديث وعليه انتشرت تلك الأفكار والأمور"، مشددا على أن هذه الظاهرة تتسببت فى تأخر أو عزوف الشباب عن الزواج، وأيضا تسببت فى مشكلة الغارمات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. أسامة الأزهرى يحذر من ظاهرة خطيرة منتشرة فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.