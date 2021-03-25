فيديو .. أسامة الأزهرى يحذر من ظاهرة خطيرة منتشرة فى مصر

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال حواره فى برنامج "مساء دى إم سى"، المذاع على قناة "دى إم سى" الفضائية، إن الشرع قام على اليسر واللين والسماحة، لافتا إلى أن أفضل صور الزواج هو الزواج المبنى على اليسر واللين والسهولة فى التكاليف.

وأضاف الأزهرى أن سبب رفع تكاليف الزواج هو ابتعاد الناس عن سنة النبى الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، وأمره بالتيسير فيها، حيث قال: "إن أقلهن مهرا أعظمهن بركة".

وتابع: "يجب علينا أن نستشهد بالشريعة والأحاديث فى تحديد تكاليف الزواج، حيث ابتعدنا عن تلك الأحاديث وعليه انتشرت تلك الأفكار والأمور"، مشددا على أن هذه الظاهرة تتسببت فى تأخر أو عزوف الشباب عن الزواج، وأيضا تسببت فى مشكلة الغارمات.