فيديو .. مروة السلحدار ترد على مزاعم تسببها فى جنوح حاوية قناة السويس

جدة - نرمين السيد - ونفت، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، صلتها بجنوح الحاوية، مشيرة إلى أنها تعمل منذ نحو 10 أعوام، على مركب "عايدة 4"، التى تملكها هيئة السلامة البحرية، وتديرها الأكاديمية العربية للنقل البحرى.

وأضافت مروة السلحدار أنه تم إنشاء حساب مزيف باسمها على موقع "تويتر"، وكتب صاحب الحساب ما مفاده أنها من كانت على متن الحاوية البنمية التى جنحت فى قناة السويس، لافتة إلى أن الخبر الذى يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى، هو فى الأساس كان احتفاءً بها تزامنًا مع احتفال مصر بالمرأة هذا الشهر، والإسهامات التى قدمتها فى مجال النقل البحرى، وهو ما تم فبركته.

وفندت القبطانة المصرية ما أثير بشأنها قائلة إن الشركة المالكة للحاوية "أيفر جرين" لا يعمل لديها مصريون، كما أن أنه أى سفينة تدخل قناة السويس، لابد أن يكون هناك مرشد للإشراف على القيادة بالتعاون مع كابتن السفينة.