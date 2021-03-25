طقس الخميس .. انتهاء الرياح المثيرة للرمال وبرودة ليلا .. القاهرة 21

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود، اليوم الخميس، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى .. مائل للبرودة على السواحل الغربية، ولطيف على السواحل الشرقية، ومعتدل على جنوب سيناء، ولطيف على شمال الصعيد .. معتدل على جنوب الصعيد.





وليلا، يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء . الطقس اليوم وأشار الخبراء إلى أن هناك فرصا لـ سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات منقطعة، ونشاط للرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدل-مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدل-مضطرب، وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 21 12 الإسكندرية 19 13 وادى النطرون 20 12 طنطا 21 13 شبين الكوم 21 13 دمنهور 20 13 بلطيم 20 14 مطروح 18 13 السلوم 17 12 سيوة 20 09 بورسعيد 21 13 دمياط 20 14 الزقازيق 21 12 المنصورة 20 13 الإسماعيلية 22 11 السويس 22 14 العريش 21 12 رفح 21 11 رأس سدر 24 12 نخل 20 09 نويبع 23 16 طابا 22 13 كاترين 19 07 الطور 25 14 شرم الشيخ 26 17 الغردقة 25 16 مرسى علم 25 17 الفيوم 23 12 بنى سويف 23 12 المنيا 22 13 أسيوط 23 13 سوهاج 24 14 قنا 26 17 الأقصر 27 16 أسوان 28 17 ادفو 27 17 أبوسمبل 27 15 الوادى الجديد 28 14 شلاتين 29 18 حلايب 29 23

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