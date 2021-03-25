هبة البشبيشى : الرئيس أجرى معالجة فى منتهى الإنسانية لـ علاقة مصر بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن هذه الزيارة تمثل استهدافا إيجابيا لدول حوض النيل، وأن مصر تجرى حاليًا إعادة ترتيب وتأهيل للعلاقات مع الدول الإفريقية.
وأكدت أن هذه الزيارة تعطى انطباعا بأن مصر نظمت حلفا إفريقيًا يرعى المصالح المصرية بصورة دبلوماسية.
وتابعت: "الرئيس عبد الفتاح السيسى أجرى معالجة فى منتهى الإنسانية للعلاقات المصرية الإفريقية حتى وصل إلى شكلها النموذجى الإيجابى بعد أن بذل مجهودًا مكثفا بوتيرة عالية".
وأوضحت أن مصر ترسم خريطة للمستقبل فى إفريقيا وأنها تجرى خطوات مكثفة لتحقيق أهدافها على المستوى الإفريقى بصورة منتظمة ودقيقة.
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