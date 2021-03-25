وفى تقرير تلقاه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن أسعار الطماطم بالمجمعات تبدء من 2.5 للكيلو والبطاطس تبدأ من 3.5 للكيلو، والبرتقال البلدى بـ 5 جنيهات للكيلو أيضا.
كما أكد التقرير الوارد للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية من قطاع التجارة الداخلية التابع للوزارة من سوق الجملة بالعبور، أن الطماطم تخرج جملة من 1 جنيه الى 1.85 جنيه والبطاطس من 1.1 جنيه إلى 2.3 جنيه، والفلفل الرومى من 2 جنيه إلى 5.5 جنيه للكيلو، وأن السمك البلطى يخرج لتجار التجزئة من 18 إلى 22 جنيها للكيلو.
ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة بالمجمعات إضافة إلى الأسماك مع الالتزام بالتخفيضات المطلوبة على كل سلعة وبجودة عالية.
كما شدد المصيلحى على قيام جميع الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وكذا مديريات التموين بعمل جولات وحملات ميدانية للرقابة على الأسواق وضمان توافر جميع السلع التموينية والأساسية بأسعار وكميات مناسبة وجودة عالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الخضروات فى المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ2.5 والبصل بـ5 جنيهات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.