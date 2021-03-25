أسعار الخضروات فى المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ2.5 والبصل بـ5 جنيهات

جدة - نرمين السيد - أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها تقوم يومياً بضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة فى الكثير من مجمعاتها الاستهلاكية التى تنتشر بمحافظات الجمهورية.





وفى تقرير تلقاه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن أسعار الطماطم بالمجمعات تبدء من 2.5 للكيلو والبطاطس تبدأ من 3.5 للكيلو، والبرتقال البلدى بـ 5 جنيهات للكيلو أيضا.

كما أكد التقرير الوارد للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية من قطاع التجارة الداخلية التابع للوزارة من سوق الجملة بالعبور، أن الطماطم تخرج جملة من 1 جنيه الى 1.85 جنيه والبطاطس من 1.1 جنيه إلى 2.3 جنيه، والفلفل الرومى من 2 جنيه إلى 5.5 جنيه للكيلو، وأن السمك البلطى يخرج لتجار التجزئة من 18 إلى 22 جنيها للكيلو.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة بالمجمعات إضافة إلى الأسماك مع الالتزام بالتخفيضات المطلوبة على كل سلعة وبجودة عالية.

كما شدد المصيلحى على قيام جميع الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وكذا مديريات التموين بعمل جولات وحملات ميدانية للرقابة على الأسواق وضمان توافر جميع السلع التموينية والأساسية بأسعار وكميات مناسبة وجودة عالية.