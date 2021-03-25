حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 26-3-2021

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 26 - 3- 2021

مهنياً: القمر يدعمك من الأسد والكواكب من برجك ويقدم لك إمكانيات جديدة ، وقد تكون محظوظاً بهزيمة كل ما يزعجك والتغلب على بعض النوايا السيئة.

عاطفياً: إن تقوية علاقتك مع شريكك أمر ضروري ويزيد من مستوى الثقة بينكما.

صحياً: أنت سعيد بالفهم والدعم الذي تتلقاه في أفعالك على مختلف المستويات ، خاصة على المستوى الرياضي.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 26 - 3- 2021

مهنياً: كن عادلاً وحيادياً تجاه الآخرين ولا تحاول إجبارهم على فعل ما لا يريدون فعله.

عاطفياً: شريكك قلق بشأن ما يدور في رأسك ، لذا أخبره اليوم حتى الغد أن نواياك وخطواتك المستقبلية صحيحة.

صحياً: أن تكون شديد التوتر ليس في مصلحتك ، والهدوء هو مفتاح حل جميع المشاكل.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 26 - 3- 2021

مهنياً: بداية يوم مهم وحيوي ، مليء بالحماس والتفاؤل والثقة بالنفس والجودة الفلكية الغنية ، كل شيء جاهز ، ما عليك سوى تنظيم جدول أعمالك

عاطفياً: أنت تقف مع من تحب في موقف صعب ، مما يزيد من إعجابه بك وحبه لك ، فضلاً عن إحساسه بالإخلاص الحقيقي له.

صحياً: ساعد نفسك قبل أن تساعد الآخرين وأنصحهم بكيفية الحفاظ على صحتهم.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 26 - 3- 2021

مهنياً: ظروف عملك تتحسن ، وشؤونك المالية مزدهرة ، وكل شيء يسير حسب الخطة.

عاطفياً: لا داعي للغضب وتشرح بهدوء وجهة نظرك لحبيبك ، لأنه سيتفهمها ويفهمها بالتأكيد.

صحياً: تجنب الأطعمة الدهنية قدر الإمكان واختر الأطعمة الغنية بالبروتين.

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 26 - 3- 2021

مهنياً: تقضي يوماً سعيداً جداً مع وجود القمر في برجك ، لذلك هناك محادثات سرية ، وخوف من المناورات ، والتركيز على الأمور المالية أو الاتفاقات أو الاستثمارات أو المعاملات.

عاطفياً: تعيش العلاقة مع الشريك أفضل أيامها ، وهذا مؤشر جيد على إمكانية بناء مستقبل واعد ومشرق.

صحياً: اتبع برامج التثقيف الصحي لأنها مفيدة للغاية.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 26 - 3- 2021

مهنياً: ينبهك هذا اليوم إلى التغييرات ويتحدث عن المخاطر والعروض والتغييرات المربكة قليلاً التي يمكن أن تبقيك في حالة من عدم الاستقرار.

عاطفياً: أنت حر في التعبير عن نفسك اليوم ، وقد تتأثر بشيء من الماضي يعيد نفسه على السجادة.

صحياً: بعد العودة من العمل تخلص من الهموم والمشاكل وارتداء الملابس الرياضية واتركها.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 26 - 3- 2021

مهنياً: هذا اليوم يفتح أمامك أبواباً مغلقة ، ويفتح أمامك آفاق مشرقة وواعدة ، وتطرح مجموعة من الأفكار الجديدة في التداول.

عاطفياً: يمكنك تهدئة الأجواء وتهدئة الأفكار بينك وبين شريكك حتى تزدهر العلاقة مرة أخرى بعد أن تهدأ المشاعر.

صحياً: أثناء القيادة ، قد تظهر عليك أعراض المرض ، لكن لن تتضرر

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 26 - 3- 2021

مهنياً: احذر من الصراعات والاشتباكات العنيفة ، لأنها يمكن أن تثير المتاعب والإحباط ، والتي ستؤثر سلباً على مزاجك وتجعلك تبدو عاجزاً.

عاطفياً: لا تخوض في أوراق الماضي ، لأن هذا لن يساعدك في أي شيء ، لكنه قد يعقد العلاقة مع شريكك 50

صحياً: لا تهدر كل طاقتك في العمل ، بل وفر معظمها في التمارين الرياضية وتخلص من التعب.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 26 - 3- 2021

مهنياً: يقدم لك المثلث الفلكي الناري أخبارًا جديدة تتعلق بعملك أو تتعلق بمشروع إعلاني أو سفر أو موقف تعليمي.

عاطفياً: هذا اليوم يجلب لك الرومانسية والحب الصادق الذي لم تتوقعه ، وتبادل شريكك أروع المشاعر التي تشعر بها من حقيقة أنك تحبه كثيراً.

صحياً: أنت تتحكم في المزيد من أعصابك ويكون تأثيرك قويًا جدًا في المحيط.

حظك اليوم برج الجدى الجمعة 26 - 3- 2021

مهنياً: حيويتك تفيض ، تعلن عن شراكة ، تتألق بشخصية نابضة بالحياة ، وتبدو متوازناً في قدراتك.

عاطفياً: مصير الشريك المستقبلي يتحدد اليوم ، لكنه يعتمد على نتيجة المفاوضات بينكما.

صحياً: لا تدع أي شخص يزعج أفكارك ويصعد قلقك إلى هدف محدد يضعك في موقف مزعج.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 26 - 3- 2021

مهنياً: يتم فرض الشروط والاتفاقيات المالية عليك وأنت تشارك في بعض المفاوضات المهمة جدًا المتعلقة بالعقار والاستحواذ.

عاطفيًا: تهتم كثيرًا بشريكك وتتعلم بعض الأشياء التي يمكن أن تحافظ على العلاقة جيدة قدر الإمكان.

صحياً: لا تتسرع في قبول نظام غذائي قبل دراسته من جميع جوانبه ، لأن الندم قد لا يساعدك لاحقًا.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 26 - 3- 2021

مهنياً: هذا اليوم يحمل معه تغييرات مفاجئة وعاجلة ويؤسس رحلة أو علاقة مهمة مع العالم الخارجي ، أو تغيير إيجابي على مستوى الوظيفة.

عاطفياً: تشير إلى مشكلة عاطفية وتحتاج إلى إجراء تعديلات أو الانتباه إلى سلوك شريكك تجاهك.

صحياً: لا تسمح لنفسك بأن تنجرف في الإغراءات التي تجعلك تأكل أكثر في بعض الأحيان ، كن حذرًا.