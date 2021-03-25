الأرصاد: طقس اليوم .. لطيف نهارا بارد ليلا.. والعظمى فى القاهرة 21

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الخميس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية.

بينما يكون الطقس ومعتدل على جنوب سيناء ولطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

الطقس ليلا

وعن حالة الطقس ليلا فتوقع خبراء الأرصاد أن يكون طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد و جنوب سيناء .

مناطق الأمطار

و تشهد البلاد أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ونشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدل-مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدل-مضطرب، وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

الإسكندرية 19 13

وادي النطرون 20 12

طنطا 21 13

شبين الكوم 21 13

دمنهور 20 13

بلطيم 20 14

مطروح 18 13

السلوم 17 12

سيوة 20 09

بورسعيد 21 13

دمياط 20 14

الزقازيق 21 12

المنصورة 20 13

الإسماعيلية 22 11

السويس 22 14

العريش 21 12

رفح 21 11

رأس سدر 24 12

نخل 20 09

نويبع 23 16

طابا 22 13

كاترين 19 07

الطور 25 14

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 16

مرسى علم 25 17

الفيوم 23 12

بنى سويف 23 12

المنيا 22 13

أسيوط 23 13

سوهاج 24 14

قنا 26 17

الأقصر 27 16

أسوان 28 17

ادفو 27 17

أبوسمبل 27 15

الوادى الجديد 28 14

شلاتين 29 18

ابو رماد 29 17

حلايب 29 23

رأس حدربة 28 22