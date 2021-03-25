القوى العاملة: تعيين 464 شابا منهم 10 من ذوى القدرات ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 464 شابا، وذلك فى منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 10 من ذوى الهمم والعزيمة، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1.009 شباب منهم 13 من ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن استخراج 337 شهادة قياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة الحرفة.





وأضاف الوزير، وفقا لبيان صحفى، أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 53 شكوى، تم تسوية 3 شكاوي، وحفظ 9 منها، وإحالة 7 شكاوى للمحكمة العمالية، ومازالت 34 شكوى تحت البحث والدراسة، كما قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، حيث تم صرف 15 ألف جنيه لـ 5 عمال منحة زواج، و 10 منح مولود بمبلغ 20 ألف جنيه، و7 منح وفاة بمبلغ 14 ألف جنيه ليصل إجمالى ما تم صرفه 49 ألف جنيه لـ 22 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

وأشار السيد السنجابى مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر فبراير الماضى- إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالى على 239 منشأة، دورى نهارى وحملات، وأسفر عن تحرير 27 محضراً عماليا، وعقد 6 ندوات توعية استفاد منها 124 عاملا، فضلاً عن التفتيش على 196 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 10 محاضر أخرى مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية فضلاً عن عقد ندوتبن توعية فى مجال مخاطر بيئة العمل فى مقر شركة قناة السويس للحاويات، وشركة ابيلا مصر لـ 35 عاملا.

أما فى مجال التدريب المهنى، انتهت المديرية من دورة تدريبية لـ 13 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة، ودورة تدريبية أخرى على مهنة صيانة المحمول والدش لـ 13 متدربا، كما تم عقد دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحى الزهور لـ 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بإجمالى 150 ساعة تدريبية، ودورة تدريبية أخرى على مهنة كهرباء التوصيلات لـ 10 متدربين بإجمالى 60 ساعة تدريبية.