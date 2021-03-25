أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مارس 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة تعقد الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، عبر الدائرة التلفزيونية بمشاركة وزراء الداخلية فى الدول العربية؛ فضلا عن جامعة الدول العربية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الاتحاد الرياضى العربى للشرطة، ووفود أمنية عربية رفيعة المستوى. القاهرة تسير شركة مصر للطيران 54 رحلة جوية "داخلية ودولية"، لنقل 4 آلاف و956 راكبا لوجهات مختلفة، بالإضافة إلى 5 رحلات شحن جوى. القاهرة تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، منتدى المرأة العربية فى نسخته الثالثة، والذى يعقد تحت شعار "المرأة والتحول الرقمى والشمولى المالى"، وينظمه المجلس العربى للمسؤولية المجتمعية، بالاشتراك مع إدارة منظمات المجتمع المدنى بقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية. الزقازيق يعقد مركز النيل للإعلام بالشرقية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، فى الحادية عشر صباحا، مؤتمرا موسعا بعنوان "الإعلام .. ومواجهة الشائعات"، يتحدث فى المؤتمر الكاتب الصحفى الكبير الأستاذ على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية. الإسكندرية تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 119 لميلاد موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية. نيروبى يواجه المنتخب الوطنى لكرة القدم، نظيره الكينى ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون.

أديس أبابا يستضيف الاتحاد الأفريقى المنتدى الافتراضى الثانى لوزراء الثقافة والفنون والتراث فى مسعى لوضع خارطة طريق لتعزيز الصناعات الإبداعية والثقافية الأفريقية من أجل تحقيق أهداف التنمية لأجندة 2063.

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