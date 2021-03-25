القوى العاملة: توفير 20 فرصة عمل للمصريين راغبى نقل الكفالة بالسعودية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى توفير 20 وظيفة "مندوب مبيعات" عن طريق نقل الكفالة بمجموعة محمد يوسف الناغى من أكبر الشركات بالمملكة بجدة، براتب أساسى 2350 ريالا وتأمين طبى، و25% بدل سكن، و700 ريال بدل مواصلات، وإجازة شهر مدفوعة الأجر، فضلا عن عمولة شهرية بناء على ما تحقق من مبيعات.





وأشار محمد سعفان إلى أن مكاتب التمثيل العمالى بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول، مؤكدا أن شغل الـ 20 فرصة عمل سيكون ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى. وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، إذ قام بالتفاوض مع المجموعة لتوفير 20 فرصة عمل بالرواتب والمزايا المذكور، مشيرا إلى أنه للتواصل يتم إرسال السيرة الذاتية على "الواتس أب" 00966567850122، أو الإيميل: [email protected]

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