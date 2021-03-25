نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات أعلى كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأضاف يونس، خلال تقديمه برنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق البساتين والخصوص والمرج والأتوستراد.

ولفت يونس إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند محور صفط القادم من الدائرى والمتجه لشارع ثروت.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات عند كوبرى الحدائق القادم من الزاوية والوايلى والمتجه لمحور الفنجرى، كذلك الأمر أيضا عند محور جوزيف تيتو لذلك يفضل سلوك جسر السويس كبديل جيد.

وشهد أيضا كوبرى الفردوس القادم من السيدة عائشة والمتجه لصلاح سالم بعض الكثافات المرورية، كذلك الأمر عند منطقة صقر قريش فى الاتجاه القادم من الأوتوستراد والمتجه للقلعة، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند مطلع كوبرى أكتوبر فى الاتجاه القادم من شرق القاهرة والمتجه للجيزة تحديدا أعلى الوصلة المعلقة.