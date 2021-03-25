البحوث الفلكية: شهر رمضان كاملا هذا العام.. وعيد الفطر 13 مايو

قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن رمضان القادم سيكون 30 يومًا وآخر أيامه فلكيًا الأربعاء 12 مايو.

وأضاف الدكتور جاد القاضى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أول أيام رمضان الكريم هو 13 أبريل المقبل، وأن شهر رمضان الكريم سيكون كاملا هذا العام وسيتمم 30 يومًا.

وأوضح أن 13 مايو سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن الرؤية ستتم يوم 28 شعبان وستتأكد من قبل المفتى.

وأعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية أن آخر أيام شهر رمضان المعظم لعام 1442 هجريا 2021 ميلاديا، سيكون الأربعاء 12 مايو المقبل، وتكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما.

وأكد المعهد القومى للبحوث الفلكية أنه بذلك يكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان، وتكون غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو "عيد الفطر المبارك"، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.