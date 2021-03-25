القوي العاملة توفير 20 فرصة عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى توفير 20 وظيفة (مندوب مبيعات) عن طريق نقل الكفالة بمجموعة محمد يوسف الناغي من أكبر الشركات بالمملكة بجدة، براتب أساسي 2350 ريالا وتأمين طبي ، و25% بدل سكن، و700 ريال بدل مواصلات، وإجازة شهر مدفوعة الأجر، فضلا عن عمولة شهرية بناء علي ما تحقق من مبيعات.

وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالى بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول، مؤكداً أن شغل الـ 20 فرصة عمل سوف يكون ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة علي شركات أخرى.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن الوزير تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة ، حيث قام بالتفاوض مع المجموعة لتوفير 20 فرصة عمل بالرواتب والمزايا المذكور، مشيرا إلي أنه للتوصيل وارسال السيرة الذاتية على "الواتس أب" 00966567850122 ، او الايميل : [email protected] .