القوى العاملة : تعيين 464 شاباً منهم 10 من ذوى القدرات...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 464 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، منهم 10 من ذوى الهمم والعزيمة ، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1009 شاباً منهم 13 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، فضلاً عن إستخراج 337 شهادة قياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 53 شكوى ، تم تسوية 3 شكاوي، وحفظ 9 منها ، وإحالة 7 شكاوي للمحكمة العمالية ، ومازالت 34 شكوى تحت البحث والدراسة ، كما قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، حيث تم صرف 15 ألف جنيه لـ 5 عمال منحة زواج ، و 10 منح مولود بمبلغ 20 ألف جنيه ، و7 منح وفاة بمبلغ 14 ألف جنيه ليصل إجمالى ما تم صرفه 49 ألف جنيه لـ 22 عاملاً من المسجلين بالمديرية .

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر فبراير الماضى- إلي أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 239 منشأة ، دوري نهاري وحملات ، وأسفر عن تحرير 27 محضراً عمالياً ، وعقد 6 ندوات توعية استفاد منها 124 عاملا، فضلاً عن التفتيش على 196 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير 10 محاضر أخرى مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية فضلاً عن عقد ندوتان توعية في مجال مخاطر بيئة العمل في مقر شركة قناة السويس للحاويات ، وشركة ابيلا مصر لـ 35 عاملا .

أما في مجال التدريب المهني ، انتهت المديرية من دورة تدريبية لـ 13 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة ، ودورة تدريبية أخرى على مهنة صيانة المحمول والدش لـ 13 متدربا ، كما تم عقد دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحي الزهور لـ 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بإجمالى 150 ساعة تدريبية ، ودورة تدريبية أخرى على مهنة كهرباء التوصيلات لـ 10 متدربين بإجمالى 60 ساعة تدريبية .