بروتوكول تعاون بين القوى العاملة وهندسة الإسكندرية لتدريب الطلاب على 7 مهن

جدة - نرمين السيد - وقع ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، والدكتور سعيد محمد علام عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بروتوكولا للتعاون بين الجانبين، يقضى بعقد دورات تدريبية لطلاب الكلية.





جاء ذلك امتدادا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزير القوى العاملة محمد سعفان، وجامعة الإسكندرية، والذى يهدف إلى التعاون بين الطرفين لتدريب الطلبة والخريجين فى أثناء فترة الدراسة على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، والتدريب المهنى والتحويلى دعما للاقتصاد والحد من البطالة، وذلك من خلال عقد ورش عمل بالجامعة ترتكز إلى الاستفادة من خبرات الطرفين فى هذا المجال، وذلك تحت مسمى مبادرة "بلدك معاك".

ويتضمن البروتوكول عددا من الدورات التدريبية فى مجال ميكانيكا السيارات، وتشغيل وصيانة الماكينات، واللحام المتطور، وكهرباء التركيبات، والتبريد والتكييف، ولف المواتير.

وقال مدير المديرية، إنه سيتم منح المتدربين شهادات اجتياز الدورات معتمدة من مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، مشيرا إلى أن هذا التعاون مع الجامعة يأتى لنشر وتنمية التدريب الميدانى لدى طلبة الجامعة خصوصا طلاب كلية الهندسة والتى ترتبط دراستهم بهذه النوعية من التدريب من أجل النهوض بالتعليم والذى يعتبر من الأركان الرئيسية للارتقاء بالدولة المصرية.