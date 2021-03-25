إطلاق موقع مبادرة نورت بلدك لتوفير فرص التدريب والتشغيل للعائدين من الخارج

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارتا الهجرة والتخطيط موقعًا إلكترونيًا لمبادرة "نورت بلدك"، استمرارًا لتنسيق الجهود بين الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية، لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.





وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج المتضررة من جائحة كورونا، والعمل على دمج هذه العمالة فى الاقتصاد القومى فى مختلف المحافظات، ضمن خطة الحكومة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فى بيان صحفى، أن الموقع يمثل المرحلة الثالثة من مبادرة "نورت بلدك"، والتى انطلقت بتسجيل البيانات ورقيًا مع بداية أزمة العائدين من دول الخليج، بحسب بيان اليوم الخميس لوزارة الهجرة.

وأوضحت، أن الوزارة قامت على الفور بالتعاون مع وزارات الدولة ومؤسساتها فى التأهيل والتدريب للمصريين العائدين من الخارج وطرح فرص العمل المتاحة فى محافظاتهم بالتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتنمية المحلية، ثم تلتها المرحلة الثانية بإطلاق استمارات تسجيل إلكترونى بالتعاون مع وزارة التخطيط، والتى أثمرت عن توفير فرص عمل لهم بالتعاون مع المستثمرين المصريين بالخارج، فى إطار تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بتوفير فرص العمل، وإشراك العائدين فى التنمية الاقتصادية.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن الموقع يهدف لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا، والمهن التى يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم، وما يختارونه من طرق التعاون، سواء تمويل المشروعات التى يعتزمون إطلاقها أو التدريب للتحويل الوظيفى أو توفير فرص العمل المختلفة، بالتسجيل عبر الموقع التالى من هنا

وتابعت مكرم، أن ذلك يسهم بشكل مباشر فى توفير البرامج التدريبية التى تلائم مهارة وكفاءة كل منهم وتعزيز تلك المؤهلات، بما يساعد فى خلق فرص عمل مناسبة لهم، بالتعاون مع الجهات المختلفة.