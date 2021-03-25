صور.. وزير التعليم العالى: نتعاون مع وزارة الشباب لاكتشاف مواهب الطلاب 

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء أمس، فى فعاليات احتفالية انطلاق مهرجان "إبداع" التاسع لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة فى المجالات الأدبية والعلمية والفنية، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة.





بدأت مراسم الحفل بتقديم مجموعة من العروض الفنية للطلاب المشاركين فى المهرجان، والتى نالت استحسان الحضور وقدمت صورة واقعية عن مواهب الطلاب الفنية والأدبية.

وفى كلمته، عبر خالد عبد الغفار، وفقا لبيان صحفى، عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات إطلاق المهرجان بدعوة من وزير الشباب والرياضة، مثمنًا الجهود المبذولة من قبل وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف وتنمية مهارات الشباب، وذلك من خلال الحرص على دورية انعقاد المهرجان، وتزايد أعداد الطلاب المشاركين، وكذلك المؤسسات التعليمية من جامعات ومعاهد وأكاديميات تعليمية.

وأكد عبد الغفار على التعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الشباب والرياضة والعمل سويًا من أجل اكتشاف قدرات الطلاب ومواهبهم وخلق أجواء تنافسية فيما بينهم خاصة فى ضوء حضور نخبة من كبار الفنانين والأكاديميين والمتخصصين بجميع المجالات كلجان التحكيم لتقييم الأعمال التى يقدمها الطلاب.

وأشار الوزير فى كلمته إلى ضرورة الاهتمام بتنمية مواهب الشباب وابتكاراتهم خاصة مع وجود أكثر من 3 ملايين طالب وطالبة بمؤسسات التعليم العالى، مؤكدًا على تفعيل دور مكتشفى المواهب من أجل إتاحة الفرصة لاتساع دائرة المنافسة بين الطلاب المشاركين.

ومن جانبه، قدم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى كلمته الشكر للدكتور خالد عبد الغفار لتقديمه الدعم والمساندة لكافة المواهب والمبتكرين من الشباب وعدم ادخار أى جهد من أجل تنمية المواهب والشباب المبتكرين، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

كما أشاد صبحى فى كلمته بمساندة القيادة السياسية لشباب المبتكرين ورعايتهم وتقديم جميع سبل الدعم لهم وذلك من خلال التكامل بين وزارات الحكومة بما يصب فى مصلحة وتنمية وتبنى شباب الموهوبين والمبتكرين.

وفى ختام الحفل، قام وزير الشباب والرياضة بتكريم خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقديرًا لدوره الداعم لنجاح المهرجان ومساندة شباب الموهوبين من الطلاب المصريين.