صور.. انطلاق فعاليات الموسم التاسع لمهرجان إبداع لطلاب الجامعات

جدة - نرمين السيد - أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، إشارة انطلاق فعاليات الموسم التاسع من مهرجان إبداع لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة والذى تنفذها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.





الذى أقيم بمسرح وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، ومجموعة من الفنانين والفنانات وأعضاء لجنة تحكيم المهرجان، ونخبة من المثقفين والأدباء، وعدد من قيادات الوزارة منهم الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذى، نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية وهى الإدارة المعنية بتنفيذ المهرجان، عزة الدرى رئيس الإدارة المركزية للطلائع، سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.



وتضمن حفل الافتتاح تقديم أغنية خاصة بمهرجان إبداع، وتابلوهات فنون شعبية لجامعتى الأزهر، وبورسعيد، وفقرة إنشاد دينى وترانيم.

وفى كلمته، أوضح وزير الشباب والرياضة أن الرعاية الكريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمهرجان "إبداع" يؤكد مدى إيمان القيادة السياسية بقدرات وإبداعات ومهارات شباب مصر، والحرص على إعدادهم ورعايتهم، وإشراكهم فى قيادة مسيرة التنمية التى تشهدها البلاد فى شتى القطاعات.



وأعلن الوزير أن النسخة الحالية من مهرجان "إبداع" من المستهدف أن يشارك بها نحو 40 ألف طالب وطالبة من 129 جامعة وأكاديمية ومعهد من كافة أنحاء الجمهورية، يتنافسون فى 23 مجالاً تتنوع ما بين الأدبية والعلمية والفنية والثقافية، وتصل قيمة الجوائز التى ترصدها وزارة الشباب والرياضة للفائزين 5 ملايين جنيه.



وقال الدكتور أشرف صبحى :"مهرجان إبداع لطلاب الجامعات يرتكز بالأساس على إيماننا الكامل بأهمية احتضان المبدعين من الشباب، والعمل على تعزيز وتنمية قدراتهم، وتحقيق تطلعاتهم، واستيعابهم وفق أجندة تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الشبابية التى تتوافق مع رؤى واستراتيجية الوزارة"، منوها بأن بمسابقة "إبداع مراكز الشباب" التى تنفذها الوزارة أيضا على مستوى جميع مراكز شباب مصر المنتشرة فى النجوع والقرى والمدن بجميع المحافظات هدفها الكشف عن مزيد من المواهب.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "كلنا شغف لمشاهدة الإبداعات والمواهب الواعدة التى سيقدمها لنا طلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، ولعل النجاح المتميز الذى حققه مهرجان "إبداع" فى دوراته السابقة يجعلنا فى انتظار نسخة جديدة أقوى وأكثر تميزا من حيث العروض والأعمال الفنية والأدبية البديعة".



ومن جانبه، أوضح وزير التعليم العالى تطور تنظيم مهرجان إبداع كل عام من حيث عدد المشاركين والجامعات والمعاهد والأكاديميات المستهدفة وحجم الجوائز المقدمة، مشيرا أن مصر تتمتع بأعداد كبيرة من الشباب المبدعين والموهوبين فى مختلف المجالات.



وفى كلمة ألقاها الفنان سامح الصريطى نيابة عن الفنانين أعضاء لجنة تحكيم المهرجان، تقدم بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية المهرجان فى موسمه التاسع، مشيرا إلى أن الفنون فى الجامعة تمثل جناحا للإبداع وإثراء الحركة الفنية والثقافية بمصر.